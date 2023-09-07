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اقتصاد أميركا

تقرير لـ"الفيدرالي": الاقتصاد الأميركي تباطأ في يوليو وأغسطس

مسؤولة بالفيدرالي الأميركي تؤكد ضرورة اتباع نهج حذر بشأن أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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أظهر تقرير اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يطلق عليه الـ "BEIGE BOOK" تباطؤ النمو الاقتصادي وسوق الوظائف في يوليو وأغسطس الماضيين.

وتوقع التقرير أن يستمر تباطؤ النمو في الأجور على نحو واسع على المدى القريب في السوق الأميركية.

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وأشار التقرير إلى أن قطاع الاستهلاك ما زال قويا خاصة في الإنفاق على السفر والخدمات على الرغم من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا أكثر من المتوقع خلال يوليو اقتصاد ألمانيا تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا أكثر من المتوقع خلال يوليو

كانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز أشارت إلى أنه يتوجب على المسؤولين في الفيدرالي التحلي بالصبر واتباع نهج حذر بشأن مسار أسعار الفائدة.

وأوضحت أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية وذلك سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

وقالت كولينز إن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قريبًا أو حتى عند ذروة أسعار الفائدة.

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