رئيس وزراء الصين سيمثل بلاده في قمة مجموعة العشرين
ستعقد في نيودلهي بالهند يومي 9 و10 سبتمبر
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن رئيس الوزراء الصينى، لى تشيانج، سيحضر قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها فى العاصمة الهندية نيودلهى مطلع الأسبوع المقبل .
ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج قولها: "بناء على دعوة من حكومة جمهورية الهند، سيحضر رئيس الوزراء لي تشيانج القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي بالهند يومي 9 و10 سبتمبر"، مشيرة إلى أن بلادها تأمل في أن تدعم القمة التوافق بين الدول الأعضاء وترسي الثقة وتعزز التنمية.
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وأضافت "نحن على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للدفع من أجل نجاح قمة قادة مجموعة العشرين، وتقديم مساهمات نشطة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة".
ولفتت القناة الإخبارية إلى أن حضور لي يعني أن الرئيس الصيني شي جين بينج، لن يحضر القمة.
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