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اتفاق تصدير الحبوب يسير في حقل ألغام
ميناء لصادرات الحبوب
روسيا و أوكرانيا

روسيا: تركيا توافق على الاضطلاع بمهمة تصدير مليون طن من الحبوب لإفريقيا

بهدف وقف ارتفاع أسعار الغذاء العالمية

دبي - العربية.نت
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قالت روسيا، يوم الأربعاء، إن تركيا وافقت من حيث المبدأ على تولي أمر مليون طن متري من الحبوب تعتزم روسيا إرسالها إلى إفريقيا بسعر مخفض بدعم مالي من قطر.

واقترحت موسكو هذا الترتيب بعد انسحابها من اتفاق دام عاما في يوليو/تموز كان يسمح لأوكرانيا بشحن الحبوب بأمان من موانئها على البحر الأسود بغرض وقف ارتفاع أسعار الغذاء العالمية الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي.

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وسعت روسيا إلى خطب ود البلدان الإفريقية التي يعاني بعضها من نقص الغذاء بتقديم الحبوب لها مجانا أو بسعر مخفض، وفق رويترز.

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ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية، قوله للصحافيين "تم التوصل إلى جميع الاتفاقات من حيث المبدأ. نتوقع في المستقبل القريب الدخول في اتصالات عملية مع كل الأطراف للانتهاء من كل الجوانب الفنية الخاصة ببرنامج عمليات التسليم هذه".

وستتولى تركيا أمر تصدير الحبوب الروسية لكن تفاصيل دورها لم تتضح.

وتقول موسكو إنها انسحبت من الاتفاق السابق لأن الغرب فشل في إزالة العقبات التي تعترض صادراتها من الحبوب والأسمدة نتيجة للعقوبات‭ ‬كما اشتكت من أن كمية قليلة جدا من الحبوب التي حررها اتفاق البحر الأسود تصل إلى الدول الأكثر فقرا.

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