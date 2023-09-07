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صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا(آي ستوك)
صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا(آيستوك)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: أوكرانيا ترفض بشدة أي قيود أخرى على تصدير الحبوب

5 دول أوروبية تسعى لتمديد حظر على الحبوب الأوكرانية ينتهي أجله في 15 سبتمبر

بوخارست - رويترز
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، خلال اتصال بالفيديو بقمة رؤساء دول مبادرة البحار الثلاثة في العاصمة الرومانية بوخارست، إن أوكرانيا لا تزال ترفض بشدة فرض الدول المجاورة أي قيود أخرى على تصدير حبوبها.

وتسعى خمس دول هي بولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، إلى تمديد حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي وينتهي أجله في 15 سبتمبر/أيلول، وهدد بعضها بفرض قيوده الخاصة.

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