تراجع صادرات الصين في أغسطس للشهر الرابع على التوالي

أظهرت بيانات للجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن صادرات البلاد انخفضت 8.8% في أغسطس/آب على أساس سنوي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، فيما تراجعت الواردات 7.3%، مما يزيد الضغوط على قطاع الصناعات التحويلية الضخم بالبلاد في ظل هبوط الطلب في الداخل والخارج.

وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته وكالة رويترز انخفاضا بنسبة 9.2% في الصادرات و9.0% في الواردات.

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وقد يتخلف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه بكين عند نحو 5% في وقت يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات فضلا عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، وهي أمور دفعت المحللين لخفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.

وأظهر مؤشر لمديري المشتريات الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع الصينية انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس/آب بضغط من تراجع طلبيات التصدير الجديدة وقطع الغيار المستوردة.

ومع ذلك، أشار أصحاب المصانع إلى تحسن أسعار المنتجين للمرة الأولى في سبعة أشهر مما يعكس تحسن الطلب المحلي. وسجلت الصين فائضا تجاريا 68.36 مليار دولار في أغسطس/آب مقابل فائض متوقع عند 73.80 مليار دولار ومقابل فائض بلغ 80.6 مليار دولار في يوليو/تموز.