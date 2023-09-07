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مايكروسوفت (آيستوك)
مايكروسوفت (آيستوك)
تكنولوجيا

مايكروسوفت: التسلل الصيني لحسابات مسؤولين أميركيين نتج عن هذا الأمر

أكدت أنها أصلحت أوجه الخلل

واشنطن - رويترز
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قالت شركة مايكروسوفت إن الاختراق الصيني لحسابات مسؤولين حكوميين أميركيين نتج عن اختراق حساب أحد مهندسي الشركة.

وفي تدوينة نُشرت يوم الأربعاء، قالت مايكروسوفت إن حساب المهندس قد تم اختراقه من قبل مجموعة قراصنة أطلقت عليها اسم العاصفة-0558، والتي قال مسؤولون أميركيون إنها سرقت رسائل بريد إلكتروني من وزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين.

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وأوضح المنشور كيف تمكن المتسللون من استخراج مفتاح تشفير من حساب المهندس واستخدموه للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني التي لم يكن من المفترض أن يمكنهم المفتاح من الوصول إليها.

وقالت مايكروسوفت إنها أصلحت أوجه الخلل التي سمحت للمتسللين بالوصول إلى المفتاح من حساب المهندس الذي لم تكشف هويته، ومكنتهم من سرقة رسائل البريد الإلكتروني بحرية.

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