ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 1.2% بالربع الثاني

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة 1.2% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

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وشهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية قد حقق خلال الربع الأول من عام 2023م ارتفاعاً بنسبة 3.8% مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022م.

وحققت الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة 5.4% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2022م، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 4.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

كما حققت الأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م نمواً إيجابياً بنسبة 1.4% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.