وزير الصناعة: الترخيص لشركتي "أوبل" و"جاك" بتصنيع السيارات في الجزائر

نقلت صحيفة البلاد الجزائرية عن وزير الصناعة الجزائري علي عون، اليوم الخميس، إن علامتي "أوبل" الألمانية و"جاك" الصينية حصلتا على تراخيص لتصنيع السيارات في الجزائر.

ولم تذكر الصحيفة قيمة التراخيص.

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ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن الجزائر لن تمنح أي تراخيص لأي متعامل باستيراد السيارات دون إقامة مصانع في الجزائر لتصنيعها محليا.

في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أنه سيجري تصنيع 90 ألف سيارة من طراز فيات سنويا في الجزائر.

كانت الحكومة الجزائرية قد قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي السماح للشركات الأجنبية المصنعة باستيراد السيارات لبيعها في البلاد والسماح للمواطنين باستيراد السيارات التي مر على تصنيعها أقل من ثلاث سنوات للاستخدام الشخصي دون الأغراض التجارية، وذلك بعد وقف استيراد السيارات لأكثر من أربع سنوات.