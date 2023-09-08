ارتفاع العجز التجاري لفرنسا خلال يوليو الماضي

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية الصادرة يوم الخميس، ارتفاع عجز الميزان التجاري لفرنسا خلال يوليو الماضي مع زيادة الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وذكر مكتب الجمارك أن العجز التجاري خلال يوليو الماضي بلغ 8.09 مليار يورو مقابل 6.8 مليار يورو في يونيو الماضي. وكان العجز في يوليو من العام الماضي 15.5 مليار يورو.

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في الوقت نفسه سجلت الصادرات نمواً شهرياً بنسبة 1%، في حين زادت الواردات بنسبة 3.1%.

وعلى أساس سنوي، زادت الصادرات بنسبة 6.3%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.7% خلال يوليو الماضي.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات البنك المركزي الفرنسي ارتفاع عجز ميزان الحساب الجاري خلال يوليو الماضي بسبب ارتفاع العجز في ميزان تجارة السلع.

وبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري ملياري يورو مقابل فائض قدره 300 مليون يورو خلال يونيو الماضي.

وبلغ عجز ميزان تجارة السلع خلال يوليو الماضي 6.2 مليارات يورو، في حين تراجع فائض ميزان تجارة الخدمات إلى 2.1 مليار يورو.