أكسيوس: السعودية و3 دول تأمل بإبرام اتفاق سكة حديد لربط الشرق الأوسط
الإعلان عن اتفاق كبير مشترك للبنية التحتية في قمة العشرين
نقلت "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن السعودية والإمارات وأميركا والهند تأمل بالإعلان عن اتفاق كبير مشترك للبنية التحتية في قمة العشرين يربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة سكك حديدية.
وقالت إن شبكة السكك الحديدية المنتظر الإعلان عنها سيتم ربطها بالهند عبر الممرات الملاحية من موانئ المنطقة.
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وقال مصدران مطلعان على الخطة في تقرير نشره موقع "Axios"، واطلع عليه موقع "العربية نت": "يعد المشروع أحد المبادرات الرئيسية في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يكون مشروع السكك الحديدية المشترك أحد الإنجازات الرئيسية التي سيتم تقديمها خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي نهاية هذا الأسبوع.
ورفض البيت الأبيض التعليق. وفي بيان سابق استعرض رحلة بايدن تضمن أنه سيشارك يوم السبت في "حدث الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي".
وقال مسؤول أميركي مشارك في المحادثات إن العمل على هذا الإعلان لا يزال مستمرا وهو ليس نهائيا بعد.
وإذا أنهت الدول الأربع المفاوضات في اليومين المقبلين، فسوف يوقع قادتها مذكرة تفاهم تحدد معالم المشروع.
ومن المتوقع أن يربط المشروع الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية ستربط أيضًا بالهند عبر موانئ بحرية في الخليج.
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