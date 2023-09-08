اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سكة حديدية
سكة حديدية
مجموعة العشرين

أكسيوس: السعودية و3 دول تأمل بإبرام اتفاق سكة حديد لربط الشرق الأوسط

الإعلان عن اتفاق كبير مشترك للبنية التحتية في قمة العشرين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن السعودية والإمارات وأميركا والهند تأمل بالإعلان عن اتفاق كبير مشترك للبنية التحتية في قمة العشرين يربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة سكك حديدية.

وقالت إن شبكة السكك الحديدية المنتظر الإعلان عنها سيتم ربطها بالهند عبر الممرات الملاحية من موانئ المنطقة.

مادة اعلانية

"بلومبرغ": مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة

وقال مصدران مطلعان على الخطة في تقرير نشره موقع "Axios"، واطلع عليه موقع "العربية نت": "يعد المشروع أحد المبادرات الرئيسية في الشرق الأوسط.

الراجحي كابيتال تتوقع تحقيق ميزانية السعودية 56 مليار ريال فائضا في 2023 اقتصاد اقتصاد السعودية الراجحي كابيتال تتوقع تحقيق ميزانية السعودية 56 مليار ريال فائضا في 2023

ومن المتوقع أن يكون مشروع السكك الحديدية المشترك أحد الإنجازات الرئيسية التي سيتم تقديمها خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي نهاية هذا الأسبوع.

ورفض البيت الأبيض التعليق. وفي بيان سابق استعرض رحلة بايدن تضمن أنه سيشارك يوم السبت في "حدث الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي".

وقال مسؤول أميركي مشارك في المحادثات إن العمل على هذا الإعلان لا يزال مستمرا وهو ليس نهائيا بعد.

وإذا أنهت الدول الأربع المفاوضات في اليومين المقبلين، فسوف يوقع قادتها مذكرة تفاهم تحدد معالم المشروع.

ومن المتوقع أن يربط المشروع الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية ستربط أيضًا بالهند عبر موانئ بحرية في الخليج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بلينكن يحمل مليار دولار لأوكرنيا ويعد بالمزيد بلينكن يحمل مليار دولار لأوكرنيا ويعد بالمزيد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط