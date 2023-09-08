اقتصاد
السعودية ومصر تتصدران قائمة مستوردي الحبوب الروسية في يوليو وأغسطس
مصر زادت مشترياتها من الحبوب الروسية بنسبة 12.1% إلى 1.284 مليون طن
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قال اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، يوم الخميس، إن السعودية ومصر تتصدران قائمة مشتري الحبوب الروسية في يوليو وأغسطس.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان للاتحاد الروسي، أن المملكة "احتلت موقعا رائدا في قائمة مشتري الحبوب الروسية" خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
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وقال الاتحاد "استوردت السعودية نحو 1.323 مليون طن من الحبوب، أي ما يقرب من 1.9 مرة أكثر مما كانت علي في ذات الفترة من العام الماضي (704 آلاف طن)"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف "جاءت مصر، في المركز الثاني لمدة شهرين، حيث زادت مشترياتها بنسبة 12.1%، ما يصل إلى 1.284 مليون طن مقارنة مع 1.145 مليون طن قبل عام".
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