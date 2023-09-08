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أحد متاجر أبل في الصين
أحد متاجر أبل في الصين
آيفون

الصين تتوسع في حظر استخدام هواتف "آيفون"

الحظر سيمتد ليشمل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة

دبي - العربية.نت
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قالت صحيفة نيكاي آسيا، اليوم الجمعة، إن القيود التي تفرضها الصين على استخدام موظفي الحكومة المركزية هواتف آيفون المحمولة سيمتد ليشمل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.

وذكرت رويترز، أمس الخميس، أن الصين وسعت في الأسابيع الماضية نطاق القيود الحالية المتعلقة باستخدام الموظفين الحكوميين هواتف آيفون، إذ أمرت موظفي بعض هيئات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة التي تنتجها شركة أبل في مقرات العمل.

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