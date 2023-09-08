اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية
جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية
اقتصاد الصين

وزيرة الخزانة الأميركية: الصين تواجه مشكلات اقتصادية لكن لديها هامش للمناورة

أكدت أن الولايات المتحدة تراقب الاقتصاد الصيني

نيودلهي - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الصين تواجه "مشكلات اقتصادية مختلفة"، لكن لديها أيضا "هامش مناورة معين للتعامل معها".

وصرّحت يلين خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، أن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب" التحديات التي تواجهها الصين، سواء كانت الاستهلاك الضعيف أو مشكلات الديون في القطاع العقاري أو التحديات الديموغرافية.

مادة اعلانية

وتعتزم الولايات المتحدة اغتنام القمة لتسليط الضوء على وضعها الاقتصادي الجيد حاليا، من أجل إقناع البلدان النامية بالاعتماد عليها بدلا من الصين.

"مبادلة" الإماراتية تفتتح رسمياً مكتبها في بكين مع توطيد العلاقات الصينية الخليجية شركات مبادلة للاستثمار "مبادلة" الإماراتية تفتتح رسمياً مكتبها في بكين مع توطيد العلاقات الصينية الخليجية

وعن النمو العالمي، قالت يلين "نحن ندرك المخاطر التي تهدد النمو العالمي"، مشددة على أن "التأثير السلبي الأكبر يأتي من حرب روسيا على أوكرانيا"، لكنها أضافت أنه رغم ذلك "فوجئت بقوة النمو العالمي والصمود الذي أظهره الاقتصاد العالمي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنظم الهند استفتاء لتغيير اسمها لـ"بهارات"؟ هل تنظم الهند استفتاء لتغيير اسمها لـ"بهارات"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط