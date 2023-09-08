اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
اقتصاد روسيا

"الخزانة" الأميركية: الغرب جمد أصولاً سيادية لروسيا بـ 280 مليار دولار

أكدت أن معظمها في دول الاتحاد الأوروبي

واشنطن - تاس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قدّرت مجموعة العمل "ريبو" (النخب الروسية والوكلاء والأوليغارشيون)، التي تبحث عن الأصول الروسية لتجميدها، القيمة الإجمالية للأصول السيادية الروسية التي جمدها الغرب بنحو 280 مليار دولار.

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عقب اجتماع ممثلي "ريبو" أن "القيمة الإجمالية للأصول المجمدة تقدر بنحو 280 مليار دولار، معظمها في دول الاتحاد الأوروبي".

مادة اعلانية

كما ناقش المشاركون في اجتماع "ريبو" "المبادرات الجارية لتعزيز العقوبات" ضد روسيا وإجراءات مكافحة التهرب من القيود، وكذلك "الجهود المبذولة لوقف محاولات روسيا للحصول على تقنيات ذات استخدام مزدوج".

"لومي" السعودية تحدد سعر الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للنطاق السعري شركات سوق السعودية "لومي" السعودية تحدد سعر الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للنطاق السعري

"الريبو" هي مجموعة غربية متعددة الأطراف تم إنشاؤها عام 2022، وهي مسؤولة عن البحث والاستيلاء على الممتلكات المرتبطة بروسيا على أساس العقوبات.

وتضم المجموعة وزراء المالية والعدل في الولايات المتحدة، وممثلين عن أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان، فضلا عن المفوضية الأوروبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حرب هواتف آيفون وهاواوي بين واشنطن وبكين.. آبل بدأت تدفع الثمن حرب هواتف آيفون وهاواوي بين واشنطن وبكين.. آبل بدأت تدفع الثمن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط