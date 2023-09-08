6.5 % زيادة بعدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة أن مشتركي الهاتف المحمول في مصر يستحوذون على ما نسبته 90% من إجمالي مشتركي الخدمة خلال الربع الأول من العام الحالي.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد وصل معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 96.95% بنهاية الفترة من يناير وحتى مارس 2023 بمعدل نمو سنوي تبلغ نسبته 6.55%. من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.02% بنهاية الفترة من يناير - مارس 2023.

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وبلغ إجمالي معدل انتشار الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 114.45 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من 2023، مقارنة بنحو 105.32 مليون بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول 103.77 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 94.15 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشف عن استمرار تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة خلال شهر مايو الماضي.

وبلغت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة خلال شهر مايو الماضي نحو 282 ألف دولار، مقارنة بنحو 13.595 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته نحو 13.313 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 97.9%.

وأشارت البيانات إلى أن واردات مصر من الهواتف المحمولة جاءت ضمن أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 274.756 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل نحو 304.086 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 29.330 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 9.6%.

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى 7.12 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغ نحو 73 مليون دولار، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 9.4%.