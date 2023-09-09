الهند تعلن إطلاق تحالف عالمي للوقود الحيوي خلال قمة العشرين
لتحقيق أهداف خفض صافي الانبعاثات للصفر
أعلنت الهند، اليوم السبت، إطلاق تحالف عالمي للوقود الحيوي خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي لتعزيز استخدام الوقود النظيف.
ومن شأن التحالف، الذي يضم الولايات المتحدة والبرازيل عضوين مؤسسين، أن يساعد في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف خفض صافي الانبعاثات للصفر من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي.
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وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تصريحات أمام زعماء مجموعة العشرين في القمة "نطلق التحالف العالمي للوقود الحيوي. والهند تدعوكم جميعا للانضمام إلى هذه المبادرة".
وقال وزير النفط هارديب سينغ بوري في يوليو/تموز إن التحالف سيقدم مساعدة من خلال تشجيع تجارة الوقود الحيوي العالمية وتطوير سياسات ملموسة بشأن تبادل الدروس وتعزيز تقديم الدعم الفني لبرامج الوقود الحيوي الوطنية في أنحاء العالم.
تخطط الهند لبناء 12 مصفاة حيوية لإنتاج الوقود من مواد تشمل بقايا النباتات.
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