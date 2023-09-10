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أستراليا تتطلع لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت

رئيس الوزراء: احتمالات التوقيع أفضل حاليا من العام المقبل

سيدني – رويترز
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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس السبت إن احتمالات التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي تبدو أفضل هذا العام من العام المقبل وذلك بعد تعثر المحادثات في يوليو/تموز.

وصلت المناقشات بين أستراليا والاتحاد الأوروبي الذي يضم 450 مليون شخص إلى طريق مسدود منتصف العام بسبب الخلاف حول السماح بدخول المزيد من المنتجات الزراعية الأسترالية للاتحاد الأوروبي وخاصة اللحم البقري.

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وفي تصريح له في نيودلهي بالهند على هامش قمة مجموعة العشرين، قال ألبانيزي إنه أثار المسألة مع المستشار الألماني أولاف شولتس خلال القمة ويعتزم إثارة الأمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وقال ألبانيزي وفقا لنص المؤتمر الصحافي الرسمي: "أتمنى التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "من الواضح تماما في ظل الجداول الزمنية القائمة أن احتمالات القيام بذك أكبر بكثير هذا العام مقارنة بالعام المقبل الذي سيشهد إجراء انتخابات".

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