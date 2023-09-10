بايدن: أجريت أرفع محادثات مباشرة مع القيادة الصينية منذ أشهر

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه أجرى أرفع محادثات مباشرة مع القيادة الصينية منذ أشهر، وقال إن التقلبات الاقتصادية في الصين لن تدفعها إلى غزو تايوان.

وأضاف بايدن للصحافيين "فريقي وطاقمي لا يزالون يجتمعون مع فريق الرئيس شي (جين بينغ) وحكومته، والتقيت في الهند اليوم برجله الثاني وتناولت المحادثات الاستقرار ونصف الكرة الجنوبي.

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كان رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ من حضور القمة السنوية لمجموعة العشرين في نيودلهي.

وقال إن الاقتصاد الصيني يعاني بسبب تباطؤ النمو عالميا لكنه لن يدفع بكين إلى اتخاذ خطوات لتغيير الوضع الراهن في تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وقال بايدن "لا أعتقد أن ذلك سيدفع الصين إلى غزو تايوان".