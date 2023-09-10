اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مسقط
مسقط عاصمة سلطنة عمان
اقتصاد

دولة خليجية تحقق 1.8 مليار دولار فائضا بميزانيتها في 7 أشهر

مقابل 2.58 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة المالية العمانية إن ميزانية البلاد سجلت فائضا بلغ 702 مليون ريال " 1.82مليار دولار منذ بداية العام حتي نهاية يوليو الماضي مقابل نحو مليار ريال "2.58 مليار دولار" في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن متوسط إنتاج السلطنة من النفط بلغ 1.058مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو /تموز بمتوسط سعر 83 دولارا للبرميل.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل ما حدث خلال 30 ثانية مع سكان مناطق زلزال المغرب المدمر تفاصيل ما حدث خلال 30 ثانية مع سكان مناطق زلزال المغرب المدمر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط