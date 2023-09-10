"العامة للمعارض والمؤتمرات" السعودية تفتتح "إكسبو إكسبو مينا" بالرياض
لأول مرة يقام خارج أميركا
افتتح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد شاكر اليوم، معرض "إكسبو إكسبو مينا"، والذي يقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وقال "شاكر" في كلمته الافتتاحية إن قطاع المعارض والمؤتمرات يواصل نموه في المملكة، ومعدلات النمو هذا العام تزيد على العام الماضي بما نسبته 15% خلال فترة أول ثمانية أشهر من السنة، موضحا أن موسم المعارض والمؤتمرات ينشط عادة في الربعين الثالث والرابع من العام في رسالة واضحة لاستمرار نموه.
وأجرى الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات جولة على الأجنحة المشاركة في المعرض وفق "واس".
وتعد الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الشريك الإستراتيجي للمعرض الدولي، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء المقبل، بتنظيم من الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات، ومشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع المعارض والمؤتمرات المحليين والدوليين، وأكثر من 80 شركة متخصصة في القطاع.
الجدير بالذكر أن المعرض الدولي يقام منذ 14 عاماً في الولايات المتحدة الأميركية، وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها خارجها.
-
"صندوق التنمية السياحي السعودي يوقّع اتفاقية تمويل وتطوير منتجع "ريتز كارلتون الخبرعلى مساحة إجمالية 99.91 ألف متر مربع سياحة وسفر
-
تغطية شريحة المؤسسات في طرح "لومي للتأجير" بنسبة 9446% من إجمالي الأسهم المطروحةالسعر النهائي للطرح 66 ريالا للسهم شركات
-
"مدن" السعودية تطرح فرصًا للاستثمار السياحي بالمملكةبجانب حلول تمويلية للمسثمرين ورواد الأعمال الأسواق العقارية