"العامة للمعارض والمؤتمرات" السعودية تفتتح "إكسبو إكسبو مينا" بالرياض

افتتح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد شاكر اليوم، معرض "إكسبو إكسبو مينا"، والذي يقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وقال "شاكر" في كلمته الافتتاحية إن قطاع المعارض والمؤتمرات يواصل نموه في المملكة، ومعدلات النمو هذا العام تزيد على العام الماضي بما نسبته 15% خلال فترة أول ثمانية أشهر من السنة، موضحا أن موسم المعارض والمؤتمرات ينشط عادة في الربعين الثالث والرابع من العام في رسالة واضحة لاستمرار نموه.

مادة اعلانية

وأجرى الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات جولة على الأجنحة المشاركة في المعرض وفق "واس".

وتعد الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الشريك الإستراتيجي للمعرض الدولي، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء المقبل، بتنظيم من الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات، ومشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع المعارض والمؤتمرات المحليين والدوليين، وأكثر من 80 شركة متخصصة في القطاع.

الجدير بالذكر أن المعرض الدولي يقام منذ 14 عاماً في الولايات المتحدة الأميركية، وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها خارجها.