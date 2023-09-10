6.7 مليار دولار صادرات غرفة صناعة عمَّان خلال 8 أشهر

بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 4.739 مليار دينار، (6.7 مليار دولار) مقابل 4.818 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وسجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعاً، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 9.4% للصناعات التعدينية و15.6% للخشبية والأثاث، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية، مسجلة ما قيمته 2.792 مليار دينار.

وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى 783 مليون دينار مقابل 656 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات غرفة صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر الثمانية الماضية، لتصل إلى 551 مليون دينار مقابل 487 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية، إلى 550 دينارا، مقابل 383 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي إلى 908 ملايين دينار مقابل 981 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات غرفة صناعة عمان.