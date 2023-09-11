الأمير فهد بن منصور للعربية: صندوق مشترك للاستثمار بالشركات الناشئة السعودية والهندية

قال رئيس مجموعة الشركات الناشئة السعودية لمجموعة العشرين Startup20 الأمير فهد بن منصور بن ناصر، في مقابلة مع "العربية"، إن السعودية والهند أطلقتا اليوم جسر الشركات الناشئة بين البلدين، وهذا الأمر سيكون مهما لرواد الأعمال وتحقيق التواصل فيما بينهم، ويسهل عليهم عبر هذه المنصة الوصول إلى ما يبحثون عنه، والأهم من ذلك أنه لن تكون فقط منصة ولكن سيكون لدى الجهات مكاتب في الهند وفي المملكة العربية السعودية لتكون هذه الخدمة أسهل.

وأضاف "إن الاتفاقية متبادلة بين السعودية والهند، وستشجع على توجه الشركات الناشئة الهندية إلى السعودية والشركات من المملكة إلى الهند".

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وقال "وقعنا أيضا اتفاقية بين منظومة الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية والشركات الناشئة في الهند لتعزيز ما تم إطلاقه، ومن بين مستهدفات هذه الاتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك يستثمر في الشركات الناشئة في البلدين، ويضم مستثمرين من الجانبين أيضا، وهو في المرحلة التأسيسية، وسيعلن عن حجمه بعد انتهاء تأسيسه".

وقال إن المملكة تعزز الاستثمارات التي يستفيد منها رواد الأعمال في السعودية وفي دول مجموعة العشرين.

وكانت الهند قد اقترحت تأسيس صندوق يستثمر فيه أعضاء مجموعة العشرين، ويتم اختيار أفضل الشركات الناشئة في دول المجموعة للاستثمار فيها.

وأوضح أن العام يشهد استثمارات بين 600 و700 مليار دولار في الشركات الناشئة، ونطمح أن يصل الاستثمار إلى تريليون دولار بحلول 2030 فقط من مجموعة الشركات الناشئة.