الحساب الجاري لتركيا يسجل عجزاً 5.466 مليار دولار في يوليو

قال البنك المركزي التركي اليوم الاثنين، إن فائض الحساب الجاري للبلاد تحول إلى عجز قدره 5.466 مليار دولار في يوليو/تموز.

ويفوق هذا الرقم توقعات رويترز بتسجيل عجز قدره 4.5 مليار دولار.

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وكان الحساب الجاري للبلاد قد سجل فائضا قدره 651 مليون دولار في يونيو/حزيران.

وفي عام 2022، بلغ عجز الحساب الجاري لتركيا 48.769 مليار دولار.