اقتصاد تركيا
الحساب الجاري لتركيا يسجل عجزاً 5.466 مليار دولار في يوليو
كان سجلاً فائضاً قدره 651 مليون دولار في يونيو
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال البنك المركزي التركي اليوم الاثنين، إن فائض الحساب الجاري للبلاد تحول إلى عجز قدره 5.466 مليار دولار في يوليو/تموز.
ويفوق هذا الرقم توقعات رويترز بتسجيل عجز قدره 4.5 مليار دولار.
مادة اعلانية
وكان الحساب الجاري للبلاد قد سجل فائضا قدره 651 مليون دولار في يونيو/حزيران.
وفي عام 2022، بلغ عجز الحساب الجاري لتركيا 48.769 مليار دولار.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"البحر الأحمر" تتعاقد مع شركتين فرنسية وإماراتية لمد منتجع "أمالا" بالطاقةفي اتفاقية امتياز مدتها 25 عاماً شركات
-
وزير الإسكان السعودي للعربية: نعمل على تخفيض أسعار الوحدات السكنيةالحقيل: قدمنا 9 باقات مختلفة لدعم الأسر على التملك قصص اقتصادية
-
السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين الأكثر استثماراً في مصربقيمة 8.5 مليار دولار اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية