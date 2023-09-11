السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين الأكثر استثماراً في مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن القيمة الإجمالية لاستثمارات دول مجموعة العشرين في مصر خلال العام المالي 2021/2022، بلغت نحو 24 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 13.3%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى في قائمة أعلى 10 دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021/2022، حيث بلغت قيمة استثماراتها نحو 8.5 مليار دولار.

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وفي المركز الثاني حلت الولايات المتحدة الأميركية باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة في المركز الثالث بنحو 6.6 مليار دولار، تلتها الصين في المركز الرابع بقيمة 369.4 مليون دولار، ثم ألمانيا في المركز الخامس بقيمة 331.6 مليون دولار.

وحلت الاستثمارات الفرنسية في المركز السادس بقيمة 315.6 مليون دولار، ثم الهند في المركز السابع بقيمة 266.1 مليون دولار، تلتها جنوب أفريقيا في المركز الثامن 220.3 مليون دولار، ثم إيطاليا في المركز التاسع باستثمارات بلغت قيمتها 104.8 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية في المركز العاشر بقيمة 53.1 مليون دولار.

وأظهرت البيانات، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%.

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 62.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 58.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 6.1%.