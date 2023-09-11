السواحة: السعودية تمتلك أكبر تكتل للمواهب الرقمية بالمنطقة بواقع 340 ألف عامل وعاملة

أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن المملكة ماضية في دورها كقائد فاعل ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، منوهاً بالدور المحوري للمملكة في مجموعة العشرين من خلال مشاركتها في تشكيل السياسات الرقمية وقيادة عدد من المبادرات للدفع بالجهود لسد الفجوة الرقمية العالمية، حيث تركز جمهورية الهند في رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على موضوع "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وتركز أولويات مجموعة العمل الخاصة بالاقتصاد الرقمي على ثلاثة ملفات رئيسة تشمل البنية التحتية الرقمية العامة، والأمن في الاقتصاد الرقمي وتطوير وتنمية المهارات؛ وذلك لما تسهم به الرقمنة والتحول الرقمي في التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تطويع تقنيات تتمحور حول الإنسان،وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي لدعم مرحلة تعافي الاقتصادي العالمي.

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وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد أعمال منتدى قمة مجموعة العشرينG20 في جمهورية الهند،:" إن المملكة تفتخر اليوم بوجود قطاع تقني متطور أدى إلى تكريس موقعها على المستويين الإقليمي والعالمي كوجهة تقنية رائدة بوجود قدرات رقمية وطنية بمؤهلات عالمية وبنية رقمية ممكّنة وداعمة.

وتابع: "كما أدت جملة هذه التطورات إلى إحراز تقدم في المؤشرات والتقارير العالمية، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية 2023 بين دول مجموعة العشرين من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً والمرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مؤشر جاهزية التنظيمات الرقمية من الاتحاد الدولي للاتصالات، وأحرزت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022م، وتوجت هذه الجهود بتقدمها لتصبح بالمركز الأول في حجم استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة بواقع 446 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري".

وحول جهودها المتصلة بالمجموعة فيما يختص بسدّ الفجوة الرقمية؛ شدد السواحة على حرص المملكة على توسيع نطاق الابتكارات وإيجاد حلول رقمية، حيث نجحت المملكة في تقليص الفجوة الرقمية إلى ما نسبته 1%، إذْ تعد من أفضل ثلاث دول على مستوى مجموعة العشرين في سدّ الفجوة الرقمية، متناولاً جهود المملكة في مجال تنمية القدرات الرقمية؛ مما أدى إلى امتلاكها أكبر تكتل بشري للمواهب الرقمية في المنطقة بواقع 340 ألف عامل وعاملة.