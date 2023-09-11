تباطؤ الإنتاج الصناعي في السعودية 9.5% خلال يوليو

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 9.5% خلال شهر يوليو 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وبحسب الهيئة، فإنه بالرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر يوليو 2023 قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.

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ويواصل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية 2022، مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.

وبنظرة أكثر قرباً على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال 2023، نلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثراً بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.

بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5% و22.6% و2.9% على التوالي.

وبالتالي فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وتشير نتائج شهر يوليو 2023 إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 16.7% مقارنة بالشهر المماثل من 2022، حيث خفضت السعودية إنتاجها النفطي في شهر يوليو من العام الحالي ليصل إلى 9 ملايين برميل يومياً.

من جانب آخر استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 8.7%، وحقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنة بشهر يوليو 2022.

وعند المقارنة بشهر يونيو 2023 يلاحظ انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% متأثراً بالانخفاض في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية.