تباطؤ نشاط القطاع الخاص غير النفطي بدبي في أغسطس

أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة "ستاندرد آند بورز غلوبال" اليوم الاثنين، تراجعاً طفيفاً في نمو نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في أغسطس/آب مقارنة مع الشهر السابق، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط.

وقالت مجموعة "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير إن مؤشر مديري المشتريات في دبي انخفض إلى 55 نقطة في أغسطس/آب من 55.7 نقطة في يوليو/تموز. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.

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ويقيس المؤشر التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وقال التقرير إن معدل التحسن في ظروف الأعمال انخفض في أغسطس/آب في ظل تراجع زخم الطلب وتسجيل أبطأ ارتفاع في الإنتاج منذ بداية العام.

وأشار إلى أن معدل خفض أسعار المبيعات تراجع إلى أبطأ مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني، حيث اختارت بعض الشركات تمرير الزيادات في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.

لكنه قال إن شركات القطاع الخاص غير النفطي في دبي أشارت في الوقت ذاته إلى توسع ملحوظ في النشاط في الشهر الماضي مدعوما بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة طلب العملاء، في ظل انتعاش السياحة والعروض الترويجية المستمرة للأسعار.

وأضاف أن ذلك شجع الكثير من الشركات على زيادة أعداد موظفيها ما أدى إلى أسرع ارتفاع مكرر في التوظيف منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

لكن التقرير لفت إلى أن معدل نمو المبيعات تراجع قليلا وكان الأضعف منذ مارس/آذار.

ونقل التقرير عن كبير الباحثين الاقتصاديين لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال" ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين، قوله: "في حين يبدو أن التوسع في النشاط التجاري قد وصل إلى ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط مدعوما بتدفقات الطلبات الجديدة وقوة الظروف الاقتصادية".

وأضاف أن أحدث البيانات بشأن ثقة الشركات ومعدلات التوظيف تعزز هذه النتائج الإيجابية، ما يشير إلى أن الشركات تشعر أنه لا يزال هناك مجال كبير للتوسع في سوق متنامية.

وقال أوين: "استمرت الثقة في توقعات الاثني عشر شهرا المقبلة أعلى من المتوسط الذي شهدناه خلال العقد الماضي".