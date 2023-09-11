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اقتصاد الإمارات

الشارقة تكلف بنوكاً بطرح صكوك دولارية

"ستاندرد تشارترد" منسق عالمي وحيد للطرح

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة بنكية أن حكومة الشارقة تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل 10.5 سنة بعد اجتماعات مع مستثمرين اليوم الاثنين.

وعينت الحكومة بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي وحيد في حين ستعمل بنوك أبوظبي التجاري و"إيه.بي.سي" ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال و"جي.آي.بي كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي" ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين، وفقاً لوكالة "رويترز".

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وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب للإصدار إن هذا سيتبعه إصدار صكوك غير مضمونة ذات أولوية في السداد بحجم قياسي وفقاW لظروف السوق.

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