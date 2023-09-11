مدبولي: المنتدى القومي للاستثمار تأكيد على التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور المصري مصطفى مدبولي، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.

وأكد مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن انعقاد هذا المنتدى خلال النصف الأول من العام القادم، يأتي تأكيدا لالتزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر واتخاذ إجراءات عملية؛ من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

مادة اعلانية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الأمور المتعلقة بتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، من بينها محاور المنتدى التي تدور حول تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول أيضا الرسائل المستهدف إيصالها، والجمهور المستهدف، وكذا الإعداد الفني، ومختلف اللوجيستيات الأخرى.

وقال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن المنتدى القومي للاستثمار يهدف إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، ووضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجيستية.

كما يهدف المنتدى القومي للاستثمار إلى عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية.

وقد ناقش الاجتماع عدداً من النقاط الخاصة بتنظيم المنتدى، واستراتيجية الترويج المقترحة، حيث وجه رئيس الوزراء بمواصلة العمل على وضع خطة بالترتيبات النهائية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا، تمهيداً للإعلان عن موعد عقد المنتدى، وبدء الخطوات التنفيذية.