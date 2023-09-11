الهند: رفع مستوى التعاون مع السعودية لشراكة شاملة في الطاقة
تسريع العمل حول مصفاة مقترحة بالساحل الغربي الهندي
قال مسؤول بالخارجية الهندية، اليوم الاثنين، إن الهند والسعودية اتفقتا على رفع مستوى الشراكة في مجال الطاقة الهيدروكربونية لتكون شراكة شاملة في مجال الطاقة.
وأضاف المسؤول، أن البلدين وقعا اتفاقا يشمل النفط والطاقة المتجددة والاحتياطيات الاستراتيجية، فيما تشمل مجالات التعاون مع السعودية الطاقة والدفاع والفضاء وأشباه الموصلات.
وكشف المسؤول بالخارجية الهندية، عن مجموعة عمل سعودية هندية مشتركة لتسريع العمل حول مصفاة مقترحة بالساحل الغربي الهندي، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وأكد أن السعودية والهند حريصتان على التعاون في مجال التصنيع الدفاعي.
وبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى الهند، وكان في استقباله رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وكان ولي العهد السعودي قد شارك في أعمال قمة مجموعة العشرين التي جرت في الهند على مدار يومين. وأعلن خلالها عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي ضخم بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
-
فيتنام تبرم صفقة بقيمة 7.8 مليار دولار لشراء طائرات بوينغبعدد 50 طائرة سياحة وسفر
-
بنك "منشآت" للعربية: قدمنا تمويلاً بـ 300 مليون ريال منذ مطلع 2023أكد أن أكثر من 1000 منشأة استفادت من القروض التمويلية قصص اقتصادية
-
"المركزي" الأوروبي: تحول بنوك عالمية بعد "بريكست" إلى أوروبا انتهى تقريباًبعد خروج بريطانيا في 2016 وسعت البنوك نقل أعمالها خارج لندن التزاماً بقواعد الكتلة قصص اقتصادية