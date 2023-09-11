الهند: رفع مستوى التعاون مع السعودية لشراكة شاملة في الطاقة

قال مسؤول بالخارجية الهندية، اليوم الاثنين، إن الهند والسعودية اتفقتا على رفع مستوى الشراكة في مجال الطاقة الهيدروكربونية لتكون شراكة شاملة في مجال الطاقة.

وأضاف المسؤول، أن البلدين وقعا اتفاقا يشمل النفط والطاقة المتجددة والاحتياطيات الاستراتيجية، فيما تشمل مجالات التعاون مع السعودية الطاقة والدفاع والفضاء وأشباه الموصلات.

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وكشف المسؤول بالخارجية الهندية، عن مجموعة عمل سعودية هندية مشتركة لتسريع العمل حول مصفاة مقترحة بالساحل الغربي الهندي، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأكد أن السعودية والهند حريصتان على التعاون في مجال التصنيع الدفاعي.

وبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى الهند، وكان في استقباله رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وكان ولي العهد السعودي قد شارك في أعمال قمة مجموعة العشرين التي جرت في الهند على مدار يومين. وأعلن خلالها عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي ضخم بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.