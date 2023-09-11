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مجموعة العشرين

موفدة العربية: السعودية والهند ستبدآن برنامجاً فضائياً خاصاً

حضور كبير لمنتدى الاستثمار السعودي بالهند

دبي - العربية.نت
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قالت موفدة "العربية" إلى اجتماعات مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، مايا جريديني، إن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قال إن الهند والسعودية ستبدآن برنامجا فضائيا خاصا.

وأضافت أن الوزير ذكر أيضا أن وزارة الاستثمار السعودية ستقوم بافتتاح مكتبا له في الهند لتسهيل ضخ وتبادل الاستثمارات.

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وقالت إن منتدى الاستثمار السعودي الهندي عقد اليوم بمشاركة واسعة من المستثمرين السعوديين والهنود، وحضره أكثر من ألف شخص، في إشارة إلى أهمية السعودية والفرص الموجودة بها للمستثمرين.

مصادر: "أرامكو" تعتزم توريد الكميات الكاملة من النفط إلى عملائها في شمال آسيا طاقة أرامكو مصادر: "أرامكو" تعتزم توريد الكميات الكاملة من النفط إلى عملائها في شمال آسيا

وقالت إنه تم توقيع 50 اتفاقية بين الهند والسعودية، ومعظمها مذكرات تفاهم نحو تبادل الخبرات في مجموعة من القطاعات، ولكن الاتفاقيات التي تتضمن قيمة استثمارية تبلغ قيمتها إجمالا نحو 3.5 مليار دولار.

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