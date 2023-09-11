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وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح
اقتصاد السعودية

وزير الاستثمار السعودي: مركز الجاذبية انتقل إلى جنوب الكرة الأرضية

تصريحات ضمن منتدى الاستثمار السعودي الهندي

دبي - العربية.نت
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قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في تصريحات ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الهندي، إن "مركز الجاذبية" انتقل إلى جنوب الكرة الأرضية، مشيرا إلى أن المملكة لن تكرر ما فعلته في العقود الماضية.

وأكد أنه لن يتم تكرار ما تم في الماضي عندما انتظرنا الشركات العالمية من النصف الشمالي من الكرة الأرضية لتأتي وتستثمر في بلادنا.

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وأكد الفالح على ضرورة التفكير بنموذج جديد، "وقادتنا تعلم هذا الأمر، ويتعاملون مع الأمر بدقة وكفاءة".

كما أشار إلى أن السعودية والهند لديهما خيرات كثيرة، أبرزها أنهما اثنان من أكثر القادة طاقة وتأثيرا ورؤية، وهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

"لذلك عندما دعم رئيس الوزراء الهندي جهود ولي العهد للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، الأمر لم يكن مجرد كلام، هو لأننا أدركنا أنه مع مرور الوقت مركز جاذبية الاقتصاد العالمي تحرك بالفعل باتجاه النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ونعتبر محورا أساسيا في هذا الجزء من الكوكب".

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