وزير الاستثمار السعودي: مركز الجاذبية انتقل إلى جنوب الكرة الأرضية

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في تصريحات ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الهندي، إن "مركز الجاذبية" انتقل إلى جنوب الكرة الأرضية، مشيرا إلى أن المملكة لن تكرر ما فعلته في العقود الماضية.

وأكد أنه لن يتم تكرار ما تم في الماضي عندما انتظرنا الشركات العالمية من النصف الشمالي من الكرة الأرضية لتأتي وتستثمر في بلادنا.

#وزير_الاستثمار_السعودي خالد الفالح يعلنها من #الهند:

مركز الجاذبية انتقل إلى جنوب الكرة الأرضية.. ولن نكرر ما فعلناه في العقود الماضية#منتدى_الاستثمار_السعودي_الهندي#الأسواق_العربية pic.twitter.com/5vJoVjp6UU — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) September 11, 2023

مادة اعلانية

وأكد الفالح على ضرورة التفكير بنموذج جديد، "وقادتنا تعلم هذا الأمر، ويتعاملون مع الأمر بدقة وكفاءة".

كما أشار إلى أن السعودية والهند لديهما خيرات كثيرة، أبرزها أنهما اثنان من أكثر القادة طاقة وتأثيرا ورؤية، وهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

"لذلك عندما دعم رئيس الوزراء الهندي جهود ولي العهد للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، الأمر لم يكن مجرد كلام، هو لأننا أدركنا أنه مع مرور الوقت مركز جاذبية الاقتصاد العالمي تحرك بالفعل باتجاه النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ونعتبر محورا أساسيا في هذا الجزء من الكوكب".