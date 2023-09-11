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اقتصاد السعودية

ولي العهد: مجلس الشراكة السعودي الهندي له أثر كبير في تنمية العلاقات الثنائية

أكد الرغبة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

دبي - العربية.نت
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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن مجلس الشراكة السعودي الهندي له أثر كبير في تنمية العلاقات الثنائية.

وأضاف في كلمة له على عشاء أقامته على شرفه رئيسة الهند: "إننا في المملكة العربية السعودية نتطلع إلى تعميق العلاقات مع الهند في جميع المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأرحب بما يخدم المصالح المشتركة".

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وقال إن تأسيس مجلس الشراكة السعودي الهندي له أثر كبير فى العلاقة بين البلدين.

وأضاف "أكدت المباحثات المثمرة التي أجريناها مع دولة رئيس الوزراء على وجود رغبة مشتركة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية في جميع المجالات".

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وذكر أن وجهات النظر متقاربة بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وتساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، لا سيما من خلال عضوية بلدينا في مجموعة العشرين، متطلعين إلى أن تسهم زيارتنا في تطوير آفاق العلاقات والتعاون نحو تنمية العلاقات بين بلدينا بشكل بشكل أكبر وأوسع.

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