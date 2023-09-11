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مجموعة العشرين

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند يشهدان توقيع اتفاقيات مشتركة

ركزت على قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة

دبي - العربية.نت
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شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين خلال منتدى الاستثمار السعودي الهندي.

ووصل عدد الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى الذي تستضيفه الهند إلى حوالي 49 اتفاقية، وفقا لموفدة قناة "العربية" إلى نيودلهي.

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وشملت الاتفاقيات توقيع وزيرة الاستثمار وهيئة الاستثمار في الهند اتفاقيات لتعزيز الاستثمار المشترك في عدة مجالات.

ومن بين المجالات التي ركزت عليها الاتفاقيات، الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، إضافة إلى المجالات الاجتماعية والثقافية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجتشي، على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) إن مودي والأمير محمد عقدا اليوم أول اجتماع لقادة مجلس الشراكة الاستراتيجية المشترك.

وأضاف أن الاجتماع تناول مجموعة واسعة من مجالات التعاون المشترك من بينها "أمن الطاقة، والتجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والشؤون الثقافية والرفاه المجتمعي وغيرها".

ويقدر التبادل التجاري بين البلدين بنحو 52 مليار دولار.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد بدأ اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى الهند بعد حضوره قمة مجموعة العشرين التي اختتمت فعالياتها أمس في العاصمة نيودلهي.

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