انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في دولة عربية 4.27% خلال 7 أشهر
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في المملكة الأردنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 4.27% ليصل إلى 135.41 مقابل 141.44 لنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الثلاثاء، إلى أن انخفاض الرقم القياسي خلال السبعة أشهر الماضية لهذا العام، جاء نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.73%، وأسعار الكهرباء بنسبة 5.40%، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.61%.
وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر يوليو/ تموز الماضي من العام الحالي، ليصل إلى ما مقداره 131.17 مقابل 151.35 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 13.33%.
وأوضح أن الانخفاض في شهر يوليو/ تموز من هذا العام مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، جاء محصلة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 14.22%، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.80 %، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.21%.
وانخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر يوليو الماضي من العام الحالي بنسبة 1.4%، ليصل إلى ما مقداره 131.17 مقابل 133.05في الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وعزا التقرير، انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز الماضي من العام الحالي، مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.35%، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.0%، وانخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 0.06%.
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