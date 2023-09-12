بعد محصول ضخم.. دولة عربية لديها احتياطيات قمح تكفي عاما

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن العراق لديه احتياطيات قمح تكفي عاما بعد موسم زراعي ناجح.

جاءت تصريحاته في مقابلة بُثت مساء اليوم الاثنين.

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وأفادت وزارة الزراعية العراقية بأن العراق الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة يلزمه ما بين 4.5 إلى 5 أطنان من القمح سنويا.

ويعود الفضل في المحصول الضخم في 2023 في جانب منه إلى التحول نحو زراعة القمح في المناطق الصحراوية باستخدام المياه الجوفية بدلا من مياه أنهار العراق الآخذة في التناقص، وذلك في ظل مرور البلاد بأسوأ جفاف مسجل في تاريخها.

كان وزير التجارة العراقي أثير الغريري، قد أعلن أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بمعدل استلام هو الأعلى في تاريخ العراق.

وقال الغريري في كلمة ألقاها خلال مؤتمر انتهاء موسم تسويق القمح إن الكميات المسوقة من محصول القمح لعام 2023 بلغت 5.19 مليون طن من القمح المحلي "وهو الأعلى في تاريخ زراعة الحنطة بالعراق".