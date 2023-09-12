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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
اقتصاد

بوتين: إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا "مفيد لروسيا"

أكد أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين قد يصل هذا العام إلى 200 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة انضمت في آخر لحظة، باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والهند، لمشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد الرئيس الروسي، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الثلاثاء، أن المشروع في حد ذاته هو لصالح روسيا.

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وقال بوتين تعليقاً على المشروع: "أعتقد أن هذا لمصلحتنا فقط، وأعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى مساعدتنا في تطوير اللوجستيات، أولا، تمت مناقشة هذا المشروع لفترة طويلة، لعدة سنوات. وصحيح أن الأميركيين التحقوا بهذا القطار في آخر لحظة، لكن بالنسبة لهم، لا أرى فائدة كبيرة من التواجد في هذا المشروع، ربما فقط من وجهة نظر المصلحة التجارية، وفي الوقت نفسه، فإن الحركة الإضافية للبضائع عبر هذا الممر هي في الواقع إضافة لمشروعنا "الشمال-الجنوب". ولا نرى هنا ما يمكن أن يعيقنا بطريقة أو بأخرى"، بحسب وكالة تاس.

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وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين قد يصل هذا العام إلى 200 مليار دولار.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد شارك في أعمال قمة مجموعة العشرين التي جرت في الهند على مدار يومين، وأعلن خلالها عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي ضخم بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، إن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يمثل شراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار ويتكون من ممرين منفصلين، الأول الممر الشرقي ويربط الهند بالخليج العربي والممر الغربي الذي يربط الخليج بأوروبا.

وأضاف العلمي، في مقابلة مع "العربية"، أن الممر يتضمن شبكة سكك حديدية وسفن توفر شبكة عبور فعالة لتكملة طرق النقل البري، لا سيما أن النقل البحري ينقل 90% من التجارة العالمية.

"الدول المشاركة في الممر وهي نحو 52 دولة قد تصل التجارة العالمية لها في المستقبل إلى 9 تريليونات دولار وسيجعل الممر التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40%" وفقا للعلمي.

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