عودة ميناء العقبة الأردني للعمل بعد إصابة 21 شخصاً باختناقات غازية

قالت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الحكومية اليوم الثلاثاء، إن جميع الموانئ والمناطق الصناعية بجنوب العقبة تعمل بشكل طبيعي، بعد تقارير إعلامية عن إصابات بالاختناق بسبب مادة الأمونيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن شركة تشغيل ميناء العقبة قولها إن العمل يجري "وفق البرامج اليومية"، وفق وكالة "أنباء العالم العربي".

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وكان الموقع الإخباري التابع لتلفزيون "رؤيا الأردني" نقل عن مصدر مسؤول بالعقبة لم يذكر هويته القول إن 21 شخصاً أصيبوا فجر اليوم بحالات اختناق يُعتقد أنها بسبب مادة الأمونيا وجرى نقل معظم المصابين إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.

وأوضح المصدر أن جميع المصابين غادروا المستشفى في وقت لاحق.