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اقتصاد بريطانيا

ارتفاع البطالة في بريطانيا وسط نمو قياسي للأجور

نمو الأجور باستثناء المكافآت بين مايو ويوليو 7.8%

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات سوق العمل في بريطانيا المزيد من علامات التباطؤ في الربع المنتهي في يوليو. بينما سجلت الأجور خلال الفترة نموا قياسيا، ما دعم الآراء التي تتفق على توجه بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو, وهي أعلى نسبة منذ الربع المنتهي في سبتمبر عام 2021.

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فيما أظهرت البيانات أن متوسط الأجور باستثناء المكافآت ارتفع إلى مستوى قياسي خلال الفترة المتراوحة بين مايو ويوليو، إذ نما بنسبة 7.8%.

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وتعتبر هذه المعدلات متماشية مع توقعات الاقتصاديين ومطابقا للوتيرة القياسية المسجلة في يونيو. وارتفعت الأجور مع المكافآت بنسبة 8.5%، مقارنة بـ 8.4% في الشهر السابق.

فيما استقر الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات أن نمو الأجور البريطانية ظل قويا في يوليو حتى مع ضعف سوق العمل.

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات لكنه قلص مكاسبه واستقر عند قرابة 1.2507 للدولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.35% يوم الاثنين.

ويعتبر الإسترليني واحدا من أفضل العملات أداء هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 3.4% منذ بداية يناير، لكنه انخفض في الأسابيع الأخيرة مع بدء ظهور بعض علامات ضعف سوق العمل في المملكة المتحدة وأيضا مع ارتفاع الدولار.

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