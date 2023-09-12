معدل الفقر الرسمي في الولايات المتحدة يصل إلى هذه المستويات

أعلن مكتب الإحصاء الأميركي، يوم الثلاثاء أن التضخم تسبب في تراجع الدخل الحقيقي بنسبة 2.3% في الولايات المتحدة في عام 2022 رغم رفع الأجور، فيما ازداد الفقر مع وقف المساعدات الحكومية التي قدمت خلال الجائحة.

وأوضحت ليانا فوكس مسؤولة مكتب الإحصاء خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "أدى التضخم المرتفع تاريخيا إلى تراجع متوسط دخل الأسرة الحقيقي" الذي بلغ 47960 دولارا.

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وظل معدل الفقر الرسمي مستقرا مقارنة بالعام الماضي عند 11.5% أو 37.9 مليون شخص يعيشون بأقل من 14880 دولارا سنويا، أو 29950 دولارا لأسرة مكونة من أربعة أفراد. لكن قياسا آخر يظهر حقيقة مختلفة تماما.

وهذا القياس الذي نشره أيضا مكتب الإحصاء الثلاثاء يعدل الدخل الذي يعتبر الشخص دونه فقيرا، مع أخذ في الاعتبار المساعدات الحكومية وتكلفة رعاية الأطفال والنفقات الطبية.

على أسرة مكونة من أربعة أفراد وتستأجر منزلها أن تحصل على دخل سنوي لا يقل عن 34.518 دولارا لكي لا تعيش في الفقر.

وفقا لهذا المقياس ارتفع معدل الفقر لأول مرة منذ عام 2010، حيث زاد من 7.8% إلى 12.4% بين عامي 2021 و2022.

كما تضاعف معدل الفقر لدى الأطفال حيث ارتفع إلى 12.4% في حين كان 5.2% في عام 2021 في أدنى مستوى تاريخي.

وقال مكتب الإحصاء الأميركي إن 92.1% من الأميركيين كان لديهم تأمين صحي طوال عام 2022.