اقتصاد الصين
وزارة الخارجية: "الاقتصاد الصيني قوي ومرن ولم ينهر"
ردا على تقارير تعثر اقتصاد البلاد
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، ردا على تقارير تعثر الاقتصاد بالبلاد، إن "الاقتصاد الصيني قوي ومرن ولم ينهر".
جدير بالذكر أن الصين سجلت ارتفاعا في مؤشر أسعار الاستهلاك في أغسطس، ما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم الخروج من الانكماش المالي رغم ضعف الاستهلاك الداخلي الذي يعقّد الانتعاش الاقتصادي.
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وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني السبت أن مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع في أغسطس بنسبة 0.1% بمعدل سنوي.
وشهدت الصين في يوليو الماضي، انكماشا ماليا للمرة الأولى منذ 2021 مع تراجع الأسعار بنسبة 0.3% بوتيرة سنوية.
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