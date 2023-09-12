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مقتل نحو 150 شخصا نتيجة السيول شرق #ليبيا والسلطات تعلن حالة استنفار لمواجهة الكارثة #درنة #العربية
سيول ليبيا
اقتصاد ليبيا

وزير الداخلية الليبي للعربية: انهيار السد في درنة تسبب في خسائر مادية كبيرة

"الأرصاد الجوية" الليبية للعربية: الأمطار التي سقطت في يوم تعادل التي تسقط في سنة

دبي - العربية.نت
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قال وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عصام أبوزريبة لـ"العربية"، إن انهيار السد في "درنة" تسبب في خسائر مادية كبيرة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الليبية لـ"العربية"، أن الأمطار التي سقطت في يوم تعادل التي تسقط في سنة.

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وأعلن المجلس البلدي في درنة، انهيار سدين بسبب شدة السيول في المدينة التي أعلنت السلطات المحلية أنها باتت منكوبة.

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أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة شرق البلاد بالآلاف.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة في تصريحات لـ"العربية/الحدث" مساء الاثنين: "خصصنا أموالاً للبلديات المتضررة لتلبية احتياجات الناس".

يذكر أن العاصفة ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

في حين وصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل، بأنها "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة".

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