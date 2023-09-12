"موديز" تحذر من إفلاس 20 مجلساً بلدياً في بريطانيا

حذرت وكالة "موديز" من إفلاس المزيد من المجالس البلدية بسبب تراكم ديون بمليارات الجنيهات الإسترلينية.

وقالت "موديز" إن نحو 20 مجلسا محليا على وشك إعلان تحذيرات مسبقة من الإفلاس.

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يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان مجلس برمنغهام التي تعد ثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة عن وقف جميع جوانب الإنفاق باستثناء الخدمات الأساسية.

برمنغهام ثاني كبرى مدن بريطانيا تعلن إفلاسها

وأشارت "موديز" إلى أن مجالس المدن البريطانية تتعرض لضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، وزيادة مطالب خدمات الرعاية الاجتماعية.

وألقت الوكالة أيضا باللوم على الحكومات التي خفضت تمويل السلطات المحلية في إطار حملة التقشف التي نفذها حزب المحافظين منذ عام 2010.