الاتحاد الأوروبي يحقق في دعم الحكومة الصينية للسيارات الكهربائية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقا في الدعم الذي تقدمه الصين لشركات صناعة السيارات الكهربائية، في ظل تزايد المخاوف من أضرار المساعدات بالشركات الأوروبية.

وقالت فون دير لاين في كلمتها أمام نواب البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية "تشهد الأسواق العالمية طوفانا من السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة، والتي تباع بأسعار رخيصة بسبب إعانات الدعم الحكومية الضخمة. هذا يشكل ضررا على سوقنا".

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وأضافت "ولأننا لا نقبل هذا التشويه داخل سوقنا، فإننا لن نقبله من الخارج. لذا، يمكنني أن أعلن اليوم أن المفوضية ستطلق تحقيقا لمكافحة دعم السيارات الكهربائية القادمة من الصين".

ساعد قادة الصين في جعل البلاد أكبر سوق للسيارات الكهربائية عبر استثمار مليارات الدولارات في تقديم الدعم للحصول على الريادة المبكرة في ما تعتبر صناعة واعدة.

وتواجه شركات صناعة السيارات العالمية منافسة متزايدة في مناطقها الأصلية من العلامات التجارية الصينية التي تستحوذ على حصة في السوق.

وبدأت شركات صناعة السيارات الكهربائية، بينها علامات بي واي دي ووحدة زيكر التابعة لمجموعة جيلي غروب، مبيعاتها هذا العام في اليابان وأوروبا. وتمتلك جيلي أيضا شركة فولفو السويدية للسيارات وعلامتها التجارية الفاخرة الكهربائية بالكامل بوليستار.

وقالت فون دير لاين "أوروبا مفتوحة للمنافسة، ولكن ليس للسباق نحو القاع. يجب أن ندافع عن أنفسنا ضد الممارسات غير العادلة".

ولم تقدم تفاصيل أخرى عن التحقيق.