اقتصاد الجزائر
الجزائر تطرح مناقصة لشراء 80 ألف طن ذرة و30 ألف طن شعير
يكون منشأ الذرة الأرجنتين فقط
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب) طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 80 ألف طن من علف الذرة، و30 ألف طن من علف الشعير.
وأضافوا أن آخر موعد لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الخميس.
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وتطلب الجزائر أن تكون الذرة على شحنتين تبلغ الواحدة 40 ألف طن فيما تطلب الشعير على شحنة واحدة، وذلك في الفترة ما بين الأول والخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول.
ويتعين أن يكون منشأ الذرة الأرجنتين، أما الشعير فمن مناشئ اختيارية.
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