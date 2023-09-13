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عاملان يخزنان الحبوب خلال حصاد الشعير في أوديسا يوم 23 يونيو (رويترز)
حصاد الشعير في أوكرانيا- (رويترز)
اقتصاد الجزائر

الجزائر تطرح مناقصة لشراء 80 ألف طن ذرة و30 ألف طن شعير

يكون منشأ الذرة الأرجنتين فقط

هامبورغ – رويترز
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب) طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 80 ألف طن من علف الذرة، و30 ألف طن من علف الشعير.

وأضافوا أن آخر موعد لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الخميس.

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وتطلب الجزائر أن تكون الذرة على شحنتين تبلغ الواحدة 40 ألف طن فيما تطلب الشعير على شحنة واحدة، وذلك في الفترة ما بين الأول والخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول.

ويتعين أن يكون منشأ الذرة الأرجنتين، أما الشعير فمن مناشئ اختيارية.

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