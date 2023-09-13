الصين ترفع مستوى العلاقات مع فنزويلا إلى شراكة استراتيجية

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، رفع مستوى العلاقات مع فنزويلا وذلك خلال استقباله في بكين نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال شي جينبينغ بحسب شريط بثه التلفزيون الرسمي "أنا مسرور جدا لكي أعلن معك رفع مستوى العلاقات بين الصين وفنزويلا إلى شراكة استراتيجية قادرة على الصمود".

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وصل مادورو إلى الصين الثلاثاء وقام بجولة على شنغهاي ومدن صينية أخرى. وسيبقى في الصين حتى الخميس في أول زيارة دولة يقوم بها الى البلاد منذ 2018 وفق "فرانس برس".

من جهتها أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الرئيسين أجريا محادثات فيما ذكر التلفزيون الرسمي الصيني في وقت سابق أن حفلا سينظم قرب قصر الشعب، المبنى الضخم الذي يستخدم لاستقبال الشخصيات الأجنبية قرب ساحة تيان أنمين.

بدأ الرئيس الاشتراكي الفنزويلي الأسبوع الماضي زيارته إلى الصين بالتوجه إلى مدينة شنتشن (جنوبا) المتاخمة لهونغ كونغ قبل أن يتوجه إلى شنغهاي ويزور مقاطعة شاندونغ (شرقا)، حيث استقل القطار السريع.

تقيم بكين علاقات وثيقة مع الرئيس الفنزويلي المعزول على الساحة الدولية، وهي أحد الدائنين الرئيسيين لبلاده التي انكمش إجمالي الناتج الداخلي فيها بنسبة 80% خلال عشر سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية.

تسعى فنزويلا للحصول على دعم من الصين لإنعاش اقتصادها الذي يسجل أحد أسوأ معدلات التضخم في العالم بلغ 436% على أساس سنوي في مايو/ أيار الماضي.

وكانت آخر زيارة للرئيس مادورو للصين جرت عام 2018، وأشاد آنذاك برؤية نظيره الصيني "لمصير مشترك للإنسانية".

كما أشاد نيكولاس مادورو، وهو من أشد منتقدي الولايات المتحدة، بالصين باعتبارها دولة "بدون إمبراطورية مهيمنة تبتز شعوب العالم وتهيمن عليها وتهاجمها"، وزار الرئيس الصيني فنزويلا عام 2014.