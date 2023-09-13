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آيفون 14 - آيستوك
آيفون 14 - آيستوك
اقتصاد الصين

الصين تصدر توضيحاً بشأن منع استخدام هواتف آيفون

وزارة الخارجية تنفي حظر شراء أو استخدام الهواتف الأجنبية

بكين – رويترز
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين لم تفرض حظرا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية.

جاء ذلك رداً على تقارير إعلامية ذكرت أن بعض الهيئات والشركات الحكومية طلبت من موظفيها عدم استخدام هواتف أبل في العمل.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحافية دورية لدى سؤالها عن التقارير "لم تصدر الصين أي قوانين أو لوائح أو وثائق إرشادية تحظر شراء واستخدام هواتف من أنواع أجنبية مثل هواتف أبل".

"أبل" تخفض أسعار آيفون 14 في هذه الدولة شركات أبل "أبل" تخفض أسعار آيفون 14 في هذه الدولة

وأضافت "تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة إلى المعلومات والأمن الإلكتروني، وتعامل الشركات المحلية والأجنبية، على حد السواء".

وذكرت رويترز في وقت سابق أن الصين وسعت القيود الحالية المفروضة على استخدام المسؤولين الحكوميين لأجهزة آيفون، وطلبت من الموظفين في بعض الوكالات الحكومية المركزية التوقف عن استخدام هواتف أبل داخل العمل.

وقالت ماو إن الصين تأمل في أن تلتزم جميع شركات الهواتف المحمولة بالقوانين واللوائح وكذلك "تعزيز إدارة أمن البيانات".

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