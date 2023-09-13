انكماش الاقتصاد البريطاني في يوليو بأعلى وتيرة هذا العام

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.5% في يوليو، ما يمثل أكبر انخفاض خلال العام الحالي، علما أن المحللين كانوا قد توقعوا انكماشا بنسبة 0.2% في يوليو.

وأظهرت البيانات أن معظم القطاعات الرئيسية في بريطانيا انكمشت بما فيها الخدمات والتصنيع والبناء.

مادة اعلانية

وتضيف هذه الأرقام دليلا على أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.

وهو ما قد يدفع بنك إنجلترا إلى إعادة النظر بشأن قيامه برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل لكبح التضخم.

وهذه هي أحدث علامة على تأثر الاقتصاد بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. فيما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن القروض العقارية المتأخرة في المملكة المتحدة قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

وخفضت البنوك الاستثمارية الكبرى توقعاتها للنمو في المملكة المتحدة بعد القراءة. عدل بنك "غولدمان ساكس" توقعاته للنمو السنوي إلى 0.3% من 0.5%، بينما خفض "جي بي مورغان" توقعاته للنمو إلى 0.4% من 0.6%، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية.نت".