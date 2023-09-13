تدشين أول قطار فائق السرعة ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية

قام الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بجولة تجريبية، يوم الأربعاء، على متن أول قطار سكة حديد فائق السرعة في جنوب شرق آسيا، وهو أحد المشروعات الرئيسية ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية.

ويربط مشروع السكك الحديد الذي تبلغ تكلفته 7.3 مليار دولار، والذي مولت الصين جزءا كبيرا منه، العاصمة جاكرتا وباندونغ، عاصمة مقاطعة جاوة الغربية المكتظة بالسكان، ومن المقرر أن يبدأ الخط الجديد عملياته التجارية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وستخفض وقت السفر بين المدينتين من ثلاث ساعات حاليا إلى حوالي 40 دقيقة.

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قامت شركة بي تي كيريتا سيبات إندونيسيا-الصين بإنشاء خط السكة الحديد البالغ طوله 142.3 كيلومترا، وهو مشروع مشترك بين تحالف شركات إندونيسي يضم أربع شركات مملوكة للدولة وشركة السكك الحديد الصينية الدولية وفق وكالة "أسوشيتدبرس".

وأعلنت شركة بي تي كيريتا سيبات إندونيسيا-الصين أن القطارات ستكون هي الأسرع في جنوب شرق آسيا، حيث ستصل سرعتها إلى 350 كيلومترا في الساعة.

وقام ويدودو بجولة في أول محطة للسكك الحديد، حليم كي سي بي جيه في شرق جاكرتا، ثم استقل القطار السريع المصنوع في الصين إلى محطة بادالارانغ في باندونغ، إحدى محطات السكك الحديد الأربع، في حوالي 25 دقيقة، قبل أن يستقل قطارا فرعيا إلى وسط مدينة باندونغ.