دولة خليجية تسمح بإجازة مرضية 3 أيام شهريا دون استشارة طبية

وافق ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت على مقترح وزير الصحة أحمد العوضي المتعلق بالحصول على إجازة مرضية دون استشارة طبية عبر المنصات الإلكترونية.

وبموجب الموافقة يعكف قطاع نظم المعلومات بالتعاون مع الوسائل الإلكترونية لوزارة الصحة على إنجاز الإجراءات المطلوبة لإطلاق هذه الخدمة الجديدة فور إنجازها، حتى يتمكن الموظف من الحصول على الإجازة المرضية من دون مراجعة المركز الصحي، بشرط ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خلال الوسائل الإلكترونية على 3 أيام في الشهر.

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من جانبها، رأت مصادر أن تعاون الديوان" و"الصحة" سيكون ممتازا من خلال تطبيق "سهل" لتمكين كل راغب في الحصول على الإجازة من أن يتقدم بطلبه، نقلاً عن صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأحاط وزير الصحة "الديوان" بضوابط الإجازة المرضية، وتكون إجازة براتب كامل لخمسة عشر يوما الأولى، وإجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية، وإجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة، بالإضافة إلى إجازة من دون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة.